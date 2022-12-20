Госдума приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России

Подоматько отметил, что наибольшее влияние ограничения оказали на Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк. На данный момент доля РФ в последней организации составляет 47%, Минфин ожидает, что в 2023 г. она перешагнет отметку в 50%, что станет поводом ввести санкции против этого института, пояснил он.