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Финансы

Госдума приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России

Ведомости

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому правительство РФ может конвертировать доли участия РФ в долговые обязательства, чтобы защитить банки от возможных санкций. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Поправка вносится в Бюджетный кодекс РФ, она была предложена как поправка ко второму чтению законопроекта о межбюджетных отношениях.

Отмечается, что кабмин по достижении договоренностей с международными финансовыми организациями может как конвертировать доли участия России в долговые обязательства, так и принять обратное решение без ухудшения условий.

Законопроект был внесен в Госдуму 28 июля 2022 г. В первом чтении его одобрили 14 сентября. 15 декабря инициативу поддержал комитет ГД по бюджету и налогам.

В ходе заседания комитета замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Олег Подоматько указал на санкционное давление в отношении международных финансовых институтов, в которых у РФ есть доля участия. Он добавил, что работа министерства направлена на то, чтобы вывести организации из-под действия западных санкций.

Подоматько отметил, что наибольшее влияние ограничения оказали на Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк. На данный момент доля РФ в последней организации составляет 47%, Минфин ожидает, что в 2023 г. она перешагнет отметку в 50%, что станет поводом ввести санкции против этого института, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных