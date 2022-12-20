Госдума приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому правительство РФ может конвертировать доли участия РФ в долговые обязательства, чтобы защитить банки от возможных санкций. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Поправка вносится в Бюджетный кодекс РФ, она была предложена как поправка ко второму чтению законопроекта о межбюджетных отношениях.
Отмечается, что кабмин по достижении договоренностей с международными финансовыми организациями может как конвертировать доли участия России в долговые обязательства, так и принять обратное решение без ухудшения условий.
Законопроект был внесен в Госдуму 28 июля 2022 г. В первом чтении его одобрили 14 сентября. 15 декабря инициативу поддержал комитет ГД по бюджету и налогам.
В ходе заседания комитета замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Олег Подоматько указал на санкционное давление в отношении международных финансовых институтов, в которых у РФ есть доля участия. Он добавил, что работа министерства направлена на то, чтобы вывести организации из-под действия западных санкций.
Подоматько отметил, что наибольшее влияние ограничения оказали на Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк. На данный момент доля РФ в последней организации составляет 47%, Минфин ожидает, что в 2023 г. она перешагнет отметку в 50%, что станет поводом ввести санкции против этого института, пояснил он.