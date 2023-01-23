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Финансы

Сбербанк и Альфа-банк объявили о запуске платежных стикеров

Ведомости

Сбербанк и Альфа-банк запускают платежные стикеры. Об этом сообщают пресс-службы кредитных организаций. 

«Сбер» начнет тестирование платежных стикеров в феврале, опробовать технологию клиенты банка смогут бесплатно. Об условиях тестирования в Сбербанке пообещали сообщить позже. 

В то же время в Альфа-банке заявили о полноценном запуске платежного инструмента. Подчеркивается, что банк стал первым, кто выпустил платежные стикеры. Первые 5000 клиентов смогут получить их бесплатно. В ближайшее время Альфа-банк также представит разные дизайны стикеров. 

Отмечается, что у клиента банка может быть сразу несколько стикеров. В пресс-службе Альфа-банка пояснили, что такой способ оплаты безопасен, поскольку у каждого стикера можно настроить ПИН-код или заблокировать его в случае потери. 

Работает технология следующим образом: стикер клеится на заднюю панель смартфона, чтобы расплатиться, достаточно приложить телефон к терминалу. Таким же способом можно снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ снятия.

В «Сбере» рассказали, что стикер внешне похож на обычную банковскую карту, но в несколько раз меньше. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере не указаны, подчеркнули в банке. Там напомнили, что сейчас клиенты банка могут оплачивать покупки с помощью QR-кода, стикер же позволит бесконтактно совершать платежи большему числу пользователей.

Первым запуск платежного стикера анонсировал «Тинькофф банк» 14 декабря 2022 г. В банке отметили, что такой шаг особенно актуален для пользователей iPhone, поскольку в России нет аналогов Apple Pay. Новый способ оплаты будет доступен с января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных