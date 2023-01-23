Сбербанк и Альфа-банк объявили о запуске платежных стикеров
Сбербанк и Альфа-банк запускают платежные стикеры. Об этом сообщают пресс-службы кредитных организаций.
«Сбер» начнет тестирование платежных стикеров в феврале, опробовать технологию клиенты банка смогут бесплатно. Об условиях тестирования в Сбербанке пообещали сообщить позже.
В то же время в Альфа-банке заявили о полноценном запуске платежного инструмента. Подчеркивается, что банк стал первым, кто выпустил платежные стикеры. Первые 5000 клиентов смогут получить их бесплатно. В ближайшее время Альфа-банк также представит разные дизайны стикеров.
Отмечается, что у клиента банка может быть сразу несколько стикеров. В пресс-службе Альфа-банка пояснили, что такой способ оплаты безопасен, поскольку у каждого стикера можно настроить ПИН-код или заблокировать его в случае потери.
Работает технология следующим образом: стикер клеится на заднюю панель смартфона, чтобы расплатиться, достаточно приложить телефон к терминалу. Таким же способом можно снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ снятия.
В «Сбере» рассказали, что стикер внешне похож на обычную банковскую карту, но в несколько раз меньше. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере не указаны, подчеркнули в банке. Там напомнили, что сейчас клиенты банка могут оплачивать покупки с помощью QR-кода, стикер же позволит бесконтактно совершать платежи большему числу пользователей.
Первым запуск платежного стикера анонсировал «Тинькофф банк» 14 декабря 2022 г. В банке отметили, что такой шаг особенно актуален для пользователей iPhone, поскольку в России нет аналогов Apple Pay. Новый способ оплаты будет доступен с января 2023 г.