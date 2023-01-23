Сбербанк и Альфа-банк объявили о запуске платежных стикеров

В «Сбере» рассказали, что стикер внешне похож на обычную банковскую карту, но в несколько раз меньше. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере не указаны, подчеркнули в банке. Там напомнили, что сейчас клиенты банка могут оплачивать покупки с помощью QR-кода, стикер же позволит бесконтактно совершать платежи большему числу пользователей.