Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд
Международные резервы России с 13 по 20 января составили $594,6 млрд, увеличившись за отчетный период на $2,6 млрд, следует из материалов на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил $594,6 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки», – говорится в сообщении.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.