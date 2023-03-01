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Финансы

Участникам СВО и членам их семей оформили кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей

Ведомости

Российские банки с конца сентября прошлого года по конец января предоставили участникам спецоперации на Украине и членам их семей более 174 000 кредитных каникул на 67,5 млрд руб., следует из данных Банка России.

«Согласно информации, полученной от 44 банков... за период с 21 сентября 2022 г. по 31 января 2023 г. банки фактически предоставили реструктуризацию по 174 400 кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 67,5 млрд руб.», – говорится в бюллетене ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

В январе было оформлено около 6800 таких кредитных каникул на 3,9 млрд руб. Без их учета банки за январь реструктурировали около 68 100 кредитов граждан на 31,4 млрд руб. и 1700 кредитов субъектов МСП на 56,7 млрд руб. 

За этот же период была проведена реструктуризация кредитов 405 военнослужащих-ИП и ООО, состоящих из одного участника-военнослужащего. Общая сумма этих кредитов составила 406 млн руб.

Всего за март 2022 г. – январь 2023 г. было реструктуризировано почти 1,1 млн кредитных договоров на общую сумму 486,8 млрд руб. Общее же число заявлений физлиц составило почти 2,5 млн. Процент одобренных заявок составил 44% от рассмотренных. По собственным программам – 45%, по кредитным каникулам – 36%, по ипотечным – 53,5%.

Закон, который дает право гражданам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, а также членам их семей оформить кредитные каникулы, начал работать с 7 октября. Но военнослужащие получили право на реструктуризацию кредитов с 21 сентября, когда объявили о частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных