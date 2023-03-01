Участникам СВО и членам их семей оформили кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей

Всего за март 2022 г. – январь 2023 г. было реструктуризировано почти 1,1 млн кредитных договоров на общую сумму 486,8 млрд руб. Общее же число заявлений физлиц составило почти 2,5 млн. Процент одобренных заявок составил 44% от рассмотренных. По собственным программам – 45%, по кредитным каникулам – 36%, по ипотечным – 53,5%.