Совет ЕЭК продлил до 1 октября порог беспошлинной онлайн-торговли в 1000 евро
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил предложение России и продлил на полгода, до 1 октября, порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физлицами в интернет-магазинах, на текущем уровне в 1000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Также остался прежним и установленный весовой лимит для товара в 31 кг. Если стоимость посылки превышает сумму беспошлинного порога или ее вес составляет более 31 кг, то необходимо заплатить пошлину в размере 15% от суммы, превышающей пороговое значение, но не менее 2 евро за 1 кг.
Беспошлинный порог снижался несколько лет. До 2019 г. он составлял 1000 евро, а после был снижен до 500 евро. Весовой лимит на посылку был установлен в 31 кг. С января 2020 г. пошлиной облагались покупки в зарубежных онлайн-магазинах дороже 200 евро. В апреле 2022 г. порог подняли до 1000 евро.
Замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, комментируя решение Совета ЕЭК, напомнил, что повышение порога в 2022 г. вошло в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, принятый тогда правительством. За прошедший год эта мера продемонстрировала свою эффективность по части поддержки потребителей и сохранения на рынке привычного ассортимента товаров, подчеркнул он.
«На сегодняшний день мера сохраняет свою актуальность, в связи с этим принято решение о ее временном продлении – до 1 октября 2023 г. Вместе с тем совместно с партнерами по ЕАЭС вырабатываем критерии, которые будут учитываться при дальнейшем рассмотрении вопроса о необходимости беспошлинного порога с учетом интересов национальных производителей», – рассказал Вольвач.
В начале марта с призывом сохранить порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро выступил Союз потребителей РФ, писали «Известия». В письме правительству организация отметила, что резкое повышение порога в прошлом году позволило удовлетворить спрос российских покупателей на фоне санкционного давления. Возвращение же к прежней величине отсечки в 200 евро могло привести к дополнительным тратам для россиян, отмечали в Союзе потребителей.
С аналогичным обращением позднее выступило также деловое объединение «Опора России». Там отметили, что повышенный порог в 1000 евро продолжает оставаться актуальным, поскольку россияне продолжают покупать товары, которые не поставляются на российский рынок.