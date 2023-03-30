Совет ЕЭК продлил до 1 октября порог беспошлинной онлайн-торговли в 1000 евро

Беспошлинный порог снижался несколько лет. До 2019 г. он составлял 1000 евро, а после был снижен до 500 евро. Весовой лимит на посылку был установлен в 31 кг. С января 2020 г. пошлиной облагались покупки в зарубежных онлайн-магазинах дороже 200 евро. В апреле 2022 г. порог подняли до 1000 евро.