Власти доработали законопроект о долгосрочных сбережениях ко второму чтению
В законопроект о долгосрочных сбережениях населения ко второму чтению в Госдуме внесли изменения, в том числе уточнены ситуации, когда средства можно снять досрочно без потери льгот. Об этом сообщает РБК.
Законопроект предполагает, что гражданин будет получать выплаты из накоплений спустя 15 лет после подписания договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Вместе с этим определялись «особо жизненные ситуации», когда средства можно снять единовременно и не потерять процентный доход и государственное софинансирование. В первоначальной версии законопроекта к таким ситуациям относилась в том числе и оплата высшего образования ребенка. Однако в измененной версии остались только оплата дорогостоящего лечения участника договора и потеря кормильца.
К таком решению в Минфине пришли по результатам обсуждения. При этом «исключение оплаты образования из перечня особых ситуаций не исключает возможности использования программы для целей накопления на образование», пояснили РБК в министерстве, уточнив, что в этом случае накопления нужно планировать с учетом сроков программы.
Также в обновленной версии законопроекта устанавливается право гражданина договорится с НПФ о единовременной выплате в размере остатка на счету, тогда как ранее были установлены возможности участника только о том, чтобы договориться с фондом о другом сроке выплат. В базовой версии программы после накоплений выплаты производятся в течение 10 лет. Изменения в этой части, по мнению Минфина, сделают инструмент более интересным для разных категорий населения.
Государственное софинансирование накоплений предлагалось вести в течение первых трех лет участия в программе. Его размер определяется в привязке к среднемесячному доходу, но не более 36 000 руб. ежегодно. При этом ко второму чтению в законопроект внесли поправку, что срок софинансирования может быть продлен по решению правительства.
Подготовкой законопроекта занимались Центробанк и Минфин. Его целью является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций.
Программа долгосрочных сбережений граждан была разработана в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г. еще в декабре 2022 г. Уточнялось, что долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г.). Во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин поручил запустить эту программу еще с апреля. В мае законопроект был принят Госдумой в первом чтении.