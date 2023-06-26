Власти доработали законопроект о долгосрочных сбережениях ко второму чтению

Законопроект предполагает, что гражданин будет получать выплаты из накоплений спустя 15 лет после подписания договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Вместе с этим определялись «особо жизненные ситуации», когда средства можно снять единовременно и не потерять процентный доход и государственное софинансирование. В первоначальной версии законопроекта к таким ситуациям относилась в том числе и оплата высшего образования ребенка. Однако в измененной версии остались только оплата дорогостоящего лечения участника договора и потеря кормильца.