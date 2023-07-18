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Банк России выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем

Ведомости

Банк России выпустил памятную трехрублевую монету с изображением основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», – сказано в сообщении.

На монете изображен Виктор Цой, стоящий в полоборота, с микрофоном в руках. Также на фоне изображена гитара с символическими языками пламени, которые выполнены в технике лазерного матирования. На монете выгравированы имя и годы жизни Цоя – 1962-1990. Монета выполнена из серебра 925-й пробы, вес металла в чистом виде составляет 31,1 г.

Диаметр монеты составляет 39 мм. Памятная монета выпущена тиражом 5000 шт. В ЦБ подчеркнули, что она является законным средством платежа и ее обязаны принимать по номиналу без ограничений.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 г. В 1981 г. была создана группа «Кино», подавляющее большинство песен которой написал и исполнил Цой. Одни из самых известных – «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы», «Хочу перемен», «Кончится лето». В 1990 г. Цой разбился на машине. В 2018 г. сын Виктора Цоя Александр через суд добился признания за ним всех прав на записи группы «Кино».

В России есть несколько памятных мест рок-музыканта. Одним из самых известных является стена Цоя на Арбате, появившаяся после гибели музыканта в 1990 г. Помимо этого памятники установлены в Санкт-Петербурге, Барнауле, Элисте и Новгородской области. Памятники Цою также находятся в Казахстане и в Латвии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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