Британская BP повысила дивиденды во II квартале на 10%
Британская нефтегазовая компания BP повысила дивиденды на 10% до 7,27 цента за бумагу, несмотря на падение прибыли. Об этом говорится в публикации финансовых результатов за II квартал 2023 г.
Планируемая дата выплаты дивидендов за II квартал – после 10 августа.
Стоимость бумаг на фоне объявления о повышении дивидендов росла на 2,47%, достигнув дневного максимума в 494,9 пенса за акцию, следует из данных Лондонской биржи. По состоянию на 15:24 мск их стоимость скорректировалась до 492,15 пенса (+1,89%).
Скорректированная чистая прибыль компании в отчетный период составила $2,59 млрд по сравнению с $8,45 млрд годом ранее и ниже средней оценки аналитиков в $3,51 млрд. Чистый долг вырос до $23,7 млрд, что более чем на $2 млрд больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Компания также заявила об обратном выкупе акций еще на $1,5 млрд. Ранее она планировала выкуп акций на сумму около $4 млрд и повышение дивидендов на 4% каждый год, предполагая, что цена на нефть марки Brent составит около $60 за баррель, пишет Bloomberg. За последние четыре квартала компания выкупила акций на $10 млрд.
31 июля цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 12 апреля. По данным торгов на Лондонской бирже (ICE) на 15:16 мск 1 августа, стоимость фьючерсов составляла $85,09.