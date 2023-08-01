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Финансы

Британская BP повысила дивиденды во II квартале на 10%

Ведомости

Британская нефтегазовая компания BP повысила дивиденды на 10% до 7,27 цента за бумагу, несмотря на падение прибыли. Об этом говорится в публикации финансовых результатов за II квартал 2023 г.

Планируемая дата выплаты дивидендов за II квартал – после 10 августа.

Стоимость бумаг на фоне объявления о повышении дивидендов росла на 2,47%, достигнув дневного максимума в 494,9 пенса за акцию, следует из данных Лондонской биржи. По состоянию на 15:24 мск их стоимость скорректировалась до 492,15 пенса (+1,89%).

Скорректированная чистая прибыль компании в отчетный период составила $2,59 млрд по сравнению с $8,45 млрд годом ранее и ниже средней оценки аналитиков в $3,51 млрд. Чистый долг вырос до $23,7 млрд, что более чем на $2 млрд больше по сравнению с предыдущим кварталом.

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Компания также заявила об обратном выкупе акций еще на $1,5 млрд. Ранее она планировала выкуп акций на сумму около $4 млрд и повышение дивидендов на 4% каждый год, предполагая, что цена на нефть марки Brent составит около $60 за баррель, пишет Bloomberg. За последние четыре квартала компания выкупила акций на $10 млрд.

31 июля цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 12 апреля. По данным торгов на Лондонской бирже (ICE) на 15:16 мск 1 августа, стоимость фьючерсов составляла $85,09.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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