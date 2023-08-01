Британская BP повысила дивиденды во II квартале на 10%

Компания также заявила об обратном выкупе акций еще на $1,5 млрд. Ранее она планировала выкуп акций на сумму около $4 млрд и повышение дивидендов на 4% каждый год, предполагая, что цена на нефть марки Brent составит около $60 за баррель, пишет Bloomberg. За последние четыре квартала компания выкупила акций на $10 млрд.