Продажи флоутеров ВТБ превысили 8 млрд рублей

В банке отметили, что инвесторы быстро адаптировались к изменениям в экономике и учли их в своих стратегиях. Это привело к росту продаж облигаций на рынке, которые по-прежнему являются одним из самых востребованных на рынке инвестиционных инструментов. В портфелях самых состоятельных клиентов ВТБ их доля достигает около 40%.