Продажи флоутеров ВТБ превысили 8 млрд рублей
Продажи облигаций ВТБ с привязанной к ключевой ставке Банка России доходностью (флоутеры) составили более 8 млрд руб. в первый месяц размещения выпуска. Средняя стоимость сделки достигла 3 млн руб., следует из пресс-релиза банка.
«На фоне проинфляционных рисков и базового сценария регулятора по сохранению до конца года ставки на повышенном уровне, держатели флоутеров ВТБ смогут получить дополнительную доходность», – говорится в релизе.
Банк запланировал выпустить флоутеры общим объемом в 50 млрд руб. Их номинал составляет 1000 руб. за одну ценную бумагу. Эти облигации могут приобрести только квалифицированные инвесторы.
Доходность новых облигаций по купону в сентябре составила 12%. С октября показатель будет переменным. В годовом выражении размер доходности будет равен ключевой ставке за два рабочих дня до даты старта соответствующего купонного периода.
В банке отметили, что инвесторы быстро адаптировались к изменениям в экономике и учли их в своих стратегиях. Это привело к росту продаж облигаций на рынке, которые по-прежнему являются одним из самых востребованных на рынке инвестиционных инструментов. В портфелях самых состоятельных клиентов ВТБ их доля достигает около 40%.
ВТБ выпустил флоутеры 15 сентября, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 13%. Свое решение регулятор объяснил ростом инфляционных ожиданий и инфляционного давления. ЦБ отметил, что ставка может дополнительно увеличиться в случае повышения проинфляционных рисков.
На долю флоутеров приходится 39% всего рынка ОФЗ (7,6 трлн руб.) и 21% рынка корпоративных облигаций в России (4,7 трлн руб.). Ранее аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» отмечали, что текущий значимый процентный риск обусловливает высокий интерес инвесторов к облигациям с плавающими купоном.