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Финансы

Продажи флоутеров ВТБ превысили 8 млрд рублей

Ведомости

Продажи облигаций ВТБ с привязанной к ключевой ставке Банка России доходностью (флоутеры) составили более 8 млрд руб. в первый месяц размещения выпуска. Средняя стоимость сделки достигла 3 млн руб., следует из пресс-релиза банка.

«На фоне проинфляционных рисков и базового сценария регулятора по сохранению до конца года ставки на повышенном уровне, держатели флоутеров ВТБ смогут получить дополнительную доходность», – говорится в релизе.

Банк запланировал выпустить флоутеры общим объемом в 50 млрд руб. Их номинал составляет 1000 руб. за одну ценную бумагу. Эти облигации могут приобрести только квалифицированные инвесторы.

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Доходность новых облигаций по купону в сентябре составила 12%. С октября показатель будет переменным. В годовом выражении размер доходности будет равен ключевой ставке за два рабочих дня до даты старта соответствующего купонного периода.

В банке отметили, что инвесторы быстро адаптировались к изменениям в экономике и учли их в своих стратегиях. Это привело к росту продаж облигаций на рынке, которые по-прежнему являются одним из самых востребованных на рынке инвестиционных инструментов. В портфелях самых состоятельных клиентов ВТБ их доля достигает около 40%.

ВТБ выпустил флоутеры 15 сентября, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 13%. Свое решение регулятор объяснил ростом инфляционных ожиданий и инфляционного давления. ЦБ отметил, что ставка может дополнительно увеличиться в случае повышения проинфляционных рисков.

На долю флоутеров приходится 39% всего рынка ОФЗ (7,6 трлн руб.) и 21% рынка корпоративных облигаций в России (4,7 трлн руб.). Ранее аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» отмечали, что текущий значимый процентный риск обусловливает высокий интерес инвесторов к облигациям с плавающими купоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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