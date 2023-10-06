Международные резервы России сократились в сентябре на 2,2%

По состоянию на 1 октября резервы страны составили $569,02 млрд, что на $12,63 млрд меньше, чем на 1 сентября. С начала 2023 г. показатель снизился на $12,96 млрд. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9% с $436,92 млрд до $428,52 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9% с $144,73 млрд до $140,49 млрд.