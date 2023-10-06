Международные резервы России сократились в сентябре на 2,2%
Объем международных резервов России в сентябре сократился на 2,17%, следует из данных на сайте ЦБ.
По состоянию на 1 октября резервы страны составили $569,02 млрд, что на $12,63 млрд меньше, чем на 1 сентября. С начала 2023 г. показатель снизился на $12,96 млрд. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9% с $436,92 млрд до $428,52 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9% с $144,73 млрд до $140,49 млрд.
За неделю 22-29 сентября резервы сократились на $7,6 млрд или 1,3%, сообщал 5 октября ЦБ.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
Пик объема международных резервов в этом году пришелся на начало февраля – $597 млрд. К началу марта резервы сократились (до $574,2 млрд), а затем к 1 мая выросли до $595,7 млрд. За май резервы снизились до $584,1 млрд, а за июнь – до $582,4 млрд.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.