«Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию

Cистема денежных переводов PosTransfer – единой системы под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС) – была запущена в 2017 г. Ранее к ней была подключена Украина, но в феврале 2022 г. «Почта России» временно перестала принимать международные денежные переводы на Украину. Помимо Белоруссии, срочные переводы через PosTransfer доступны также для пользователей из Армении и Киргизии. Там стоимость услуги составит 0,9% и 1,2% соответственно.