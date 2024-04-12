ЦБ представил серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной
Банк России выпустил в обращение серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Монета номиналом 2 руб. вошла в серию «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», на ней изображен советский летчик Борис Сафонов, который за годы войны сбил более 20 самолетов противника. Военный стал первым, кому в годы ВОв присвоили звание Героя Советского Союза дважды. Тираж монеты составляет 3000 шт.
Вторая монета номиналом 3 руб. посвящена ордену Красной Звезды, она относится к серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ее тираж также составляет 3000 шт. Купить монеты можно в «Гознаке» и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение.
19 марта Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» номиналом в 3 руб. На оборотной стороне монеты изображены вокзалы в городе Тынде и поселке Улькан, электровоз, ели на скале и типичные для бамовских поселков дома. По окружности написано «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в рамке – «50 лет». Тираж монеты – 3000 шт.