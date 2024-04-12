ЦБ представил серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной

19 марта Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» номиналом в 3 руб. На оборотной стороне монеты изображены вокзалы в городе Тынде и поселке Улькан, электровоз, ели на скале и типичные для бамовских поселков дома. По окружности написано «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в рамке – «50 лет». Тираж монеты – 3000 шт.