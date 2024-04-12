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ЦБ представил серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной

Ведомости

Банк России выпустил в обращение серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

Монета номиналом 2 руб. вошла в серию «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», на ней изображен советский летчик Борис Сафонов, который за годы войны сбил более 20 самолетов противника. Военный стал первым, кому в годы ВОв присвоили звание Героя Советского Союза дважды. Тираж монеты составляет 3000 шт.

Вторая монета номиналом 3 руб. посвящена ордену Красной Звезды, она относится к серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ее тираж также составляет 3000 шт. Купить монеты можно в «Гознаке» и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение.

19 марта Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» номиналом в 3 руб. На оборотной стороне монеты изображены вокзалы в городе Тынде и поселке Улькан, электровоз, ели на скале и типичные для бамовских поселков дома. По окружности написано «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в рамке – «50 лет». Тираж монеты – 3000 шт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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