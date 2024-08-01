Архитектор Чирилло возглавит новый строительный блок «Сбера»
Архитектор Ланфранко Чирилло станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит новый блок «Строительство», сообщает пресс-служба финансовой организации.
Отмечается, что Чирилло является выпускником венецианского университета Ка-Фоскари и имеет большой опыт проектирования и строительства разнообразных архитектурных объектов – и в России, где он работает более 30 лет, и в других странах.
Блок «Строительство» был создан для консолидированного управления всеми строительными проектами «Сбера». Куратором блока станет заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.