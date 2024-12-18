Биткойн падает на фоне отказа ФРС от идеи стратегического запаса криптовалют
Стоимость биткойна (BTC) падает после отказа главы Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) Джерома Пауэлла от идеи хранения криптовалюты в качестве национального стратегического резерва. По состоянию на 23:44 мск стоимость криптовалюты опустилась до $100 303 и продолжает снижаться, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
После старта пресс-конференции Пауэлла по случаю снижения ключевой ставки до 4,25–4,5% криптовалюта потеряла более $6000 или 5% в стоимости. Параллельно дешевеют и альткойны. Как оценивает сама Binance, биткойн и другие монеты падают из-за планов ФРС придерживаться текущих правовых и нормативных стандартов в финансовом секторе страны.
«Отказавшись от владения биткойном, учреждение стремится снизить риски, связанные с волатильностью и нормативной неопределенностью криптовалют», – заключила площадка, добавив, что регулятор отдает предпочтение уже установившимся практикам в области монетарной политики.
По данным портала decrypt, на стоимость криптовалют также оказывает давление и прогнозируемая осторожность регулятора в дальнейшем снижении ставки в 2025 г.
Биткойн начал расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп, в частности, обещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию. Республиканец также заявлял о намерении сделать США «криптовалютной столицей» мира, а также создать федеральный криптовалютный резерв.
Ралли биткойна также было вызвано потоком биржевых индексов. В частности, биржевые фонды, инвестирующие в криптовалюту, управляемые основными управляющими активами, включая BlackRock и Fidelity, привлекли миллиарды с тех пор, как они получили одобрение регулирующих органов в январе.