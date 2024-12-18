Биткойн падает на фоне отказа ФРС от идеи стратегического запаса криптовалют

Биткойн начал расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп, в частности, обещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию. Республиканец также заявлял о намерении сделать США «криптовалютной столицей» мира, а также создать федеральный криптовалютный резерв.