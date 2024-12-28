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ЦБ разрешил банкам привлекать суборды по плавающей ставке на срок до семи лет

Ведомости

Центробанк РФ даст российским банкам возможность в первом полугодии 2025 г. привлекать суборды на срок до семи лет по плавающей ставке в пределах ключевая ставка + 5 п. п., для инструментов с фиксированной ставкой максимальное значение сохраняется на уровне 15%, следует из решения совета директоров.

В пресс-службе регулятора «Интерфаксу» также пояснили, что «с учетом того, что из-за роста ключевой ставки под эту ставку 15% сейчас даже обычный депозит не привлечь», банкам предоставили возможность выпускать относительно доходные субординированные инструменты с плавающей ставкой. В 2022 г. после резкого повышения ключевой ставки регулятор ввел послабления к предельному размеру ставки по субордам, напомнило агентство. Значение устанавливалось на уровне 15% либо увеличенного на 5 п. п. значения ключевой ставки. Мера действовала до 31 декабря 2022 г. и на фоне снижения ключевой ставки не была продлена. Осенью банки попросили ЦБ скорректировать предельную величину ставки по рублевым субордам, поскольку из-за ограничения этот инструмент проигрывает в доходности по сравнению с депозитами.

Представитель регулятора сказал «Интерфаксу», что субординированный инструмент привлекателен для инвестора только в случае, если его доходность выше, чем у депозита (а депозиты сейчас привлекаются с доходностью от КС-2 п. п. до КС+3 п. п.), поскольку субординированный долг может быть списан при значительном снижении капитала банка и по нему нет защиты со стороны системы страхования вкладов.

Мера будет действовать с 1 января 2025 г. до 30 июня включительно. Номинальная стоимость одной облигации субординированного облигационного займа по плавающей ставке должна быть не меньше 100 млн руб., следует из решения ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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