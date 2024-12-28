ЦБ разрешил банкам привлекать суборды по плавающей ставке на срок до семи лет
Центробанк РФ даст российским банкам возможность в первом полугодии 2025 г. привлекать суборды на срок до семи лет по плавающей ставке в пределах ключевая ставка + 5 п. п., для инструментов с фиксированной ставкой максимальное значение сохраняется на уровне 15%, следует из решения совета директоров.
В пресс-службе регулятора «Интерфаксу» также пояснили, что «с учетом того, что из-за роста ключевой ставки под эту ставку 15% сейчас даже обычный депозит не привлечь», банкам предоставили возможность выпускать относительно доходные субординированные инструменты с плавающей ставкой. В 2022 г. после резкого повышения ключевой ставки регулятор ввел послабления к предельному размеру ставки по субордам, напомнило агентство. Значение устанавливалось на уровне 15% либо увеличенного на 5 п. п. значения ключевой ставки. Мера действовала до 31 декабря 2022 г. и на фоне снижения ключевой ставки не была продлена. Осенью банки попросили ЦБ скорректировать предельную величину ставки по рублевым субордам, поскольку из-за ограничения этот инструмент проигрывает в доходности по сравнению с депозитами.
Представитель регулятора сказал «Интерфаксу», что субординированный инструмент привлекателен для инвестора только в случае, если его доходность выше, чем у депозита (а депозиты сейчас привлекаются с доходностью от КС-2 п. п. до КС+3 п. п.), поскольку субординированный долг может быть списан при значительном снижении капитала банка и по нему нет защиты со стороны системы страхования вкладов.
Мера будет действовать с 1 января 2025 г. до 30 июня включительно. Номинальная стоимость одной облигации субординированного облигационного займа по плавающей ставке должна быть не меньше 100 млн руб., следует из решения ЦБ.