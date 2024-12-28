ЦБ разрешил банкам привлекать суборды по плавающей ставке на срок до семи лет

В пресс-службе регулятора «Интерфаксу» также пояснили, что «с учетом того, что из-за роста ключевой ставки под эту ставку 15% сейчас даже обычный депозит не привлечь», банкам предоставили возможность выпускать относительно доходные субординированные инструменты с плавающей ставкой. В 2022 г. после резкого повышения ключевой ставки регулятор ввел послабления к предельному размеру ставки по субордам, напомнило агентство. Значение устанавливалось на уровне 15% либо увеличенного на 5 п. п. значения ключевой ставки. Мера действовала до 31 декабря 2022 г. и на фоне снижения ключевой ставки не была продлена. Осенью банки попросили ЦБ скорректировать предельную величину ставки по рублевым субордам, поскольку из-за ограничения этот инструмент проигрывает в доходности по сравнению с депозитами.