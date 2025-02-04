Просрочка россиян по ипотеке существенно выросла за 2024 год

Портфель ипотеки, по данным ЦБ, достиг в 2024 г. 20,1 трлн руб. Доля просрочки (кредитов, по которым регулярные платежи просрочены более чем на 90 дней) в общем объеме портфеля составляет менее 1%: за год она выросла до 0,8% с 0,6% в 2023 г. «Но надо внимательно смотреть, как будут себя вести новые кредиты, которые с ростом платежа, с рассрочкой. Надо за всем этим наблюдать, как это будет вызревать», – говорил в январе директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.