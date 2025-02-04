Просрочка россиян по ипотеке существенно выросла за 2024 год
Объем просроченных платежей по ипотечным кредитам в прошлом году увеличился на 57% в сравнении с 2023 г. до 108 млрд руб., следует из пресс-релиза коллекторского агентства «Долговой консультант» на основе статистики Банка России.
По оценкам взыскателей, лидером по неуплате ипотечных платежей стала Москва (на жителей столицы приходится 17% всей ипотечной просроченной задолженности, или 17,8 млрд руб.), Московская область (10%, или 10,9 млрд), Краснодарский край (7%, или 7,8 млрд) и Санкт-Петербург (5%, или 5,3 млрд).
«В октябре, ноябре и декабре минувшего года спираль неплатежей только усиливалась, эти данные накопленным итогом, соответственно, мы увидим в феврале–апреле текущего года», – приводятся в пресс-релизе «Долгового консультанта» слова его гендиректора Дениса Аксенова. Пик продаж банками просроченных ипотечных портфелей происходит в декабре каждого года. Так, за декабрь 2023 г. портфель неплатежей снизился на 1,4 млрд руб., или на 2% по сравнению с ноябрьскими показателями, за декабрь 2022 г. – на 852 млн руб., или 1,2%, за декабрь 2021 г. – на 2,78 млрд руб., или 4,2%.
Портфель ипотеки, по данным ЦБ, достиг в 2024 г. 20,1 трлн руб. Доля просрочки (кредитов, по которым регулярные платежи просрочены более чем на 90 дней) в общем объеме портфеля составляет менее 1%: за год она выросла до 0,8% с 0,6% в 2023 г. «Но надо внимательно смотреть, как будут себя вести новые кредиты, которые с ростом платежа, с рассрочкой. Надо за всем этим наблюдать, как это будет вызревать», – говорил в январе директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.
При этом, по оценкам самого регулятора, в прошлом году в выдачах снизилась доля рискованной ипотеки – до 9%, всего банки предоставили кредитов на 4,9 трлн руб. В 2023 г. показатель был на уровне 31%, говорил Данилов. К рискованной ипотеке ЦБ относит ссуды, где низкий первоначальный взнос (ниже 20%) и заемщики тратят на обслуживание долга больше половины своего дохода.
Снижения доли высокорискованных кредитов в ипотечном портфеле, по словам Данилова, удалось достичь благодаря макропруденциальным мерам Банка России.