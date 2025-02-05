Мировые центральные банки снова закупили свыше 1000 тонн золота
Третий год подряд мировые центробанки закупают более 1000 т золота в свои резервы: в 2024 г. они приобрели 1045 т, что всего на 0,6% меньше результатов 2023 г. в размере 1051 т. Это следует из отчета Всемирного совета по золоту по закупкам драгоценного металла в 2024 г. Рекордные объемы золота центробанки закупили в 2022 г. на уровне 1080 т.
Главным покупателем стал Национальный банк Польши. Он увеличил свои резервы на 90 т. В рамках политики польского финансового регулятора банк планирует увеличить долю золотого капитала до 20% с текущих 17%. Вторым крупнейшим покупателем стал турецкий регулятор, закупив 75 т драгоценного металла. Замыкает тройку лидеров Индия, которой за год удалось увеличить свои резервы практически в пять раз – с 16 до 73 т.
Среди других крупных покупателей оказались ЦБ Китая (44 т), Ирака (22 т), а также Узбекистана и Ганы – по 11 т на каждого.
Европейские центробанки в 2024 г. стали активнее увеличивать резервы в золоте. Впервые с 2021 г. в торгах участвовала Венгрия, которая увеличила запасы до 110 т, выкупив 16 т золота. Чешский центробанк в прошлом году выкупил 20 т драгоценного металла: это стало самым большим годовым приростом для местного ЦБ с 1993 г. Банк России по итогам прошлого года закупил около 3 т золота.
Абсолютным лидером среди продавцов золота по итогам года стали Филиппины. На фоне высоких цен на металл за год им удалось продать около 30 т. По 10 т золота продали Казахстан и Сингапур.
Наращивание золота в активах мировых ЦБ происходит на фоне снижения доли доллара и евро в валютных запасах. По данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара в мировых резервах в 2023 г. впервые с 1995 г. опустилась ниже 58,41%. Доля евро в глобальных валютных резервах за 2023 г. упала на 1 п.п. – до трехлетнего минимума в 20%.
Полного отказа от доллара в ближайшее время не предвидится: в 2024 г. 18% мировых центральных банков, согласно данным британского аналитического центра «Форум официальных валютно-финансовых институтов» (OMFIF), планируют увеличить свои вложения в валюту. В прошлом году такое желание выразили только 6% банков.
5 февраля стоимость золота установила очередной рекорд: цена за унцию на Чикагской товарной бирже впервые в истории превысила $2900. Ранее, 4 февраля, был зафиксирован максимум в размере $2877,1 за унцию.
Как пишет агентство Reuters, росту котировок способствовал спрос на безопасные активы, после объявления Китаем ответных пошлин на американские товары. В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10% пошлинах на все китайские товары. КНР в ответ ввела пошлины на ряд ценных ресурсов: нефть, уголь и СПГ.