Мировые центральные банки снова закупили свыше 1000 тонн золота

Третий год подряд мировые центробанки закупают более 1000 т золота в свои резервы: в 2024 г. они приобрели 1045 т, что всего на 0,6% меньше результатов 2023 г. в размере 1051 т. Это следует из отчета Всемирного совета по золоту по закупкам драгоценного металла в 2024 г. Рекордные объемы золота центробанки закупили в 2022 г. на уровне 1080 т.