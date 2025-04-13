Верховный суд признал незаконным списание денег из-за их ошибочного зачисления

Верховный суд не признал деньги ошибочно зачисленными. В решении суда отмечается, что вывод о том, что истец является профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет риски при осуществлении брокерской деятельности, «сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств». В Верховном суде также подчеркнули, что ограничение распоряжения средствами на счете не допускается, если речь не идет о наложении ареста на них или приостановлении операций по счету в случаях, предусмотренных законом.