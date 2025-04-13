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Верховный суд признал незаконным списание денег из-за их ошибочного зачисления

Ведомости

Верховный суд России признал незаконным списание банком средств клиентов из-за их ошибочного зачисления, передает ТАСС со ссылкой на определение суда.

Из материалов дела следует, что в апреле 2022 г. в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций (выплата купонного дохода) на счет Тамары Шкулевой были зачислены 783 000 евро. По данным ТАСС, в июле «Юникредит банк» без распоряжения клиента списал все платежи, объяснив это решение ошибочным зачислением средств. Тогда Шкулева обратилась в банк с претензией и потребовала вернуть деньги, но получила отказ, суд также отказал ей в удовлетворении иска.

Судья указал на положения закона о рынке ценных бумаг, заявив, что истец является «опытным инвестором» и должен был знать о рисках, пишет ТАСС. Женщина подала жалобу в Верховный суд, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный суд не признал деньги ошибочно зачисленными. В решении суда отмечается, что вывод о том, что истец является профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет риски при осуществлении брокерской деятельности, «сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств». В Верховном суде также подчеркнули, что ограничение распоряжения средствами на счете не допускается, если речь не идет о наложении ареста на них или приостановлении операций по счету в случаях, предусмотренных законом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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