Верховный суд признал незаконным списание денег из-за их ошибочного зачисления
Верховный суд России признал незаконным списание банком средств клиентов из-за их ошибочного зачисления, передает ТАСС со ссылкой на определение суда.
Из материалов дела следует, что в апреле 2022 г. в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций (выплата купонного дохода) на счет Тамары Шкулевой были зачислены 783 000 евро. По данным ТАСС, в июле «Юникредит банк» без распоряжения клиента списал все платежи, объяснив это решение ошибочным зачислением средств. Тогда Шкулева обратилась в банк с претензией и потребовала вернуть деньги, но получила отказ, суд также отказал ей в удовлетворении иска.
Судья указал на положения закона о рынке ценных бумаг, заявив, что истец является «опытным инвестором» и должен был знать о рисках, пишет ТАСС. Женщина подала жалобу в Верховный суд, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Верховный суд не признал деньги ошибочно зачисленными. В решении суда отмечается, что вывод о том, что истец является профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет риски при осуществлении брокерской деятельности, «сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств». В Верховном суде также подчеркнули, что ограничение распоряжения средствами на счете не допускается, если речь не идет о наложении ареста на них или приостановлении операций по счету в случаях, предусмотренных законом.