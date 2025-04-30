Альфа-банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 210 млрд рублей

Розничный кредитный портфель также продемонстрировал рост на 30,8%. Положительная динамика наблюдалась во всех ключевых продуктах, включая кредиты наличными, ипотеку, кредитные карты и автокредиты. Доля рынка банка в сегменте розничного кредитования выросла с 6,3 до 7,3%. А объем средств клиентов увеличился на 36%.