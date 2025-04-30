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Альфа-банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 210 млрд рублей

Ведомости

Альфа-банк в 2024 г. улучшил свои финансовые показатели, увеличив чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза до 210 млрд руб. Об этом говорится в отчете кредитной организации.

Показатель рентабельности капитала (ROE) достиг 23,3%. Чистые процентные доходы банка за прошлый год выросли на 43%, достигнув 503,3 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 44,5%, составив 6,06 трлн руб.

Розничный кредитный портфель также продемонстрировал рост на 30,8%. Положительная динамика наблюдалась во всех ключевых продуктах, включая кредиты наличными, ипотеку, кредитные карты и автокредиты. Доля рынка банка в сегменте розничного кредитования выросла с 6,3 до 7,3%. А объем средств клиентов увеличился на 36%.

В банке отметили значительное расширение клиентской базы: за год она выросла на 7,5 млн человек, достигнув 37 млн клиентов. Число клиентов малого и среднего бизнеса увеличилось на 23%, приблизившись к отметке в 2 млн.

17 апреля сообщалось, что Альфа-банк получил 205,3 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2024 г. по РСБУ, что на 70% превышает результат 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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