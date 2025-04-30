Альфа-банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 210 млрд рублей
Альфа-банк в 2024 г. улучшил свои финансовые показатели, увеличив чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза до 210 млрд руб. Об этом говорится в отчете кредитной организации.
Показатель рентабельности капитала (ROE) достиг 23,3%. Чистые процентные доходы банка за прошлый год выросли на 43%, достигнув 503,3 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 44,5%, составив 6,06 трлн руб.
Розничный кредитный портфель также продемонстрировал рост на 30,8%. Положительная динамика наблюдалась во всех ключевых продуктах, включая кредиты наличными, ипотеку, кредитные карты и автокредиты. Доля рынка банка в сегменте розничного кредитования выросла с 6,3 до 7,3%. А объем средств клиентов увеличился на 36%.
В банке отметили значительное расширение клиентской базы: за год она выросла на 7,5 млн человек, достигнув 37 млн клиентов. Число клиентов малого и среднего бизнеса увеличилось на 23%, приблизившись к отметке в 2 млн.
17 апреля сообщалось, что Альфа-банк получил 205,3 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2024 г. по РСБУ, что на 70% превышает результат 2023 г.