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Купившие украинские облигации инвесторы потеряли более 10%

Ведомости

Долларовые облигации Украины стали худшим активом на развивающихся рынках в 2025 г.: потери инвесторов превысили 10% на фоне отсутствия ощутимого прогресса в мирных переговорах, сообщает Bloomberg.

Обвал начался после завершения переговоров в Стамбуле – инвесторы ожидали, что посредничество президента США Дональда Трампа может привести к существенному прогрессу в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако эти надежды не оправдались, отмечает агентство.

Ключевые бумаги, включая бескупонные облигации с погашением в 2035 г., упали с 70 до 50 центов за доллар. Эти активы, выплаты по которым зависят от восстановления экономики Украины, теперь учитывают риски затяжного конфликта.

Несмотря на это, Bank of America решил сохранить позиции в украинском долге, однако хедж-фонды вроде Frontier Road переключаются на корпоративные облигации, менее зависимые от геополитики.

По данным Bloomberg, негативная динамика на Украине сопровождается ростом в соседних странах – фондовые индексы Польши, Венгрии и Чехии выросли более чем на 30% благодаря увеличению военных расходов Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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