Купившие украинские облигации инвесторы потеряли более 10%
Долларовые облигации Украины стали худшим активом на развивающихся рынках в 2025 г.: потери инвесторов превысили 10% на фоне отсутствия ощутимого прогресса в мирных переговорах, сообщает Bloomberg.
Обвал начался после завершения переговоров в Стамбуле – инвесторы ожидали, что посредничество президента США Дональда Трампа может привести к существенному прогрессу в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако эти надежды не оправдались, отмечает агентство.
Ключевые бумаги, включая бескупонные облигации с погашением в 2035 г., упали с 70 до 50 центов за доллар. Эти активы, выплаты по которым зависят от восстановления экономики Украины, теперь учитывают риски затяжного конфликта.
Несмотря на это, Bank of America решил сохранить позиции в украинском долге, однако хедж-фонды вроде Frontier Road переключаются на корпоративные облигации, менее зависимые от геополитики.
По данным Bloomberg, негативная динамика на Украине сопровождается ростом в соседних странах – фондовые индексы Польши, Венгрии и Чехии выросли более чем на 30% благодаря увеличению военных расходов Евросоюза.