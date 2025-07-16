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ЦБ сохранил курс доллара без изменений на 17 июля

Ведомости

Банк России сохранил курс доллара без изменений на 17 июля, валюта осталась на уровне 77,96 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 

Курс евро тем временем упал на 0,59 руб. до 90,56. Юань подорожал на 0,01 руб. до 10,84 руб.

В декабре 2024 г. ЦБ объявил о переходе на формирование официальных валютных курсов с использованием данных как биржевого, так и внебиржевого рынков. Ситуация изменилась после санкций США против инфраструктуры российского финансового рынка, что привело к остановке торгов ключевыми валютами на Мосбирже.

В январе 2025 г. курс доллара к рублю начал устойчивое снижение (10 января – 102,2 руб.). К концу мая американская валюта подешевела на 3,6%, достигнув минимального значения с мая 2023 г.

Согласно апрельскому опросу аналитиков, проведенному Банком России, среднегодовой курс доллара в 2025 г. может составить 95,2 руб.

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