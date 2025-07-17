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Банк России поднял курс доллара на 18 июля выше 78 рублей

Ведомости

Банк России поднял курс доллара на 18 июля на 0,23 руб. до 78,19 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 

В то же время курс евро поднялся на 0,41 руб. до 90,97 руб., а юаня – на 0,04 руб. до 10,88 руб.

В декабре 2024 г. ЦБ объявил о переходе на формирование официальных валютных курсов с использованием данных как биржевого, так и внебиржевого рынков. Ситуация изменилась после санкций США против инфраструктуры российского финансового рынка, что привело к остановке торгов ключевыми валютами на Мосбирже.

В январе 2025 г. курс доллара к рублю начал устойчивое снижение (10 января – 102,2 руб.). К концу мая американская валюта подешевела на 3,6%, достигнув минимального значения с мая 2023 г. Согласно апрельскому опросу аналитиков, проведенному Банком России, среднегодовой курс доллара в 2025 г. может составить 95,2 руб.

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