В ОАЭ опровергли данные о массовом закрытии счетов компаний, связанных с Россией
Власти ОАЭ не инициировали каких-либо проверок, в результате которых могли закрыться банковские счета компаний, в том числе связанных с Россией. Об этом ТАСС сообщил представитель эмиратского правительства.
В правительстве подчеркнули, что ОАЭ полностью соблюдают международные стандарты, а финансовые учреждения страны работают независимо и вправе отклонять заявки, которые они считают связанными с высоким уровнем риска. Отмечается, что такие решения носят превентивный характер и «не направлены против какой-либо конкретной национальности». Собеседник агентства заявил также, что в стране не происходило массового закрытия счетов каких-либо организаций.
Источники ТАСС в банковском секторе ОАЭ также не подтвердили сообщения о масштабной проверке связанных с Россией компаний.