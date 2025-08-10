В ОАЭ опровергли данные о массовом закрытии счетов компаний, связанных с Россией

В правительстве подчеркнули, что ОАЭ полностью соблюдают международные стандарты, а финансовые учреждения страны работают независимо и вправе отклонять заявки, которые они считают связанными с высоким уровнем риска. Отмечается, что такие решения носят превентивный характер и «не направлены против какой-либо конкретной национальности». Собеседник агентства заявил также, что в стране не происходило массового закрытия счетов каких-либо организаций.