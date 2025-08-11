Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Норвежский фонд NBIM продал доли в 11 израильских компаниях

Ведомости

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), под управлением которого находятся активы на $1,9 трлн, продал доли в 11 израильских компаниях и расторг все контракты с внешними управляющими в Израиле. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным фонда, решение принято на фоне общественного резонанса, вызванного инвестициями, связанными с войной в секторе Газа. «Мы принимаем эти меры в условиях особого конфликта», – заявил генеральный директор NBIM Николай Танген, назвав происходящее в Газе «серьезным гуманитарным кризисом».

По состоянию на конец июня NBIM владел акциями около 61 израильской компании. При этом фонд продолжит инвестировать в некоторые из них, входящие в отслеживаемый индекс, но полностью прекратит активное управление на рынке Израиля, доля которого в портфеле составляет 0,1% активов.

NBIM, которому принадлежит около 1,5% мировых акций, действует в рамках мандата, определенного парламентом Норвегии, и руководствуется рекомендациями внешнего этического совета. Ранее фонд принимал аналогичные меры, в частности, в 2022 г. заморозил и продал российские активы после начала спецоперации на Украине.

В фонде отмечают, что деятельность на международных рынках все чаще сопряжена со сложными моральными и этическими дилеммами, которые будут оказывать влияние на инвестиционные решения.

Военно-политический кабинет Израиля недавно одобрил предложенный премьером Биньямином Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. «Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в его заявлении.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных