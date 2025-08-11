Норвежский фонд NBIM продал доли в 11 израильских компаниях

По состоянию на конец июня NBIM владел акциями около 61 израильской компании. При этом фонд продолжит инвестировать в некоторые из них, входящие в отслеживаемый индекс, но полностью прекратит активное управление на рынке Израиля, доля которого в портфеле составляет 0,1% активов.