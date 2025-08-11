Норвежский фонд NBIM продал доли в 11 израильских компаниях
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), под управлением которого находятся активы на $1,9 трлн, продал доли в 11 израильских компаниях и расторг все контракты с внешними управляющими в Израиле. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным фонда, решение принято на фоне общественного резонанса, вызванного инвестициями, связанными с войной в секторе Газа. «Мы принимаем эти меры в условиях особого конфликта», – заявил генеральный директор NBIM Николай Танген, назвав происходящее в Газе «серьезным гуманитарным кризисом».
По состоянию на конец июня NBIM владел акциями около 61 израильской компании. При этом фонд продолжит инвестировать в некоторые из них, входящие в отслеживаемый индекс, но полностью прекратит активное управление на рынке Израиля, доля которого в портфеле составляет 0,1% активов.
NBIM, которому принадлежит около 1,5% мировых акций, действует в рамках мандата, определенного парламентом Норвегии, и руководствуется рекомендациями внешнего этического совета. Ранее фонд принимал аналогичные меры, в частности, в 2022 г. заморозил и продал российские активы после начала спецоперации на Украине.
В фонде отмечают, что деятельность на международных рынках все чаще сопряжена со сложными моральными и этическими дилеммами, которые будут оказывать влияние на инвестиционные решения.
Военно-политический кабинет Израиля недавно одобрил предложенный премьером Биньямином Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. «Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в его заявлении.