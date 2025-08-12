Брокер ВТБ запустил единый брокерский счет
Брокер «ВТБ мои инвестиции» предоставил клиентам возможность открыть единый брокерский счет (ЕБС), рассказал «Ведомостям» старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. Такой счет позволяет клиентам торговать на фондовом, валютном и срочном рынках без необходимости переводить средства между разными счетами и видя общий расчет результата и размер обеспечения.
«Частные инвесторы получают инструмент для снижения рисков в условиях волатильности, клиенты сервиса Advisory Pro – удобный механизм для реализации более сложных портфельных стратегий, а профессиональные участники рынка – возможность хеджирования и оптимизации стоимости сделок за счет кросс-обеспечения и расчета нетто-позиций», – говорит Яцков.
Внедрение ЕБС стало возможным после модернизации брокерской инфраструктуры и перехода на отечественное программное обеспечение, заметил Яцков. В будущем «ВТБ мои инвестиции» планируют расширить функциональность единого счета – запустить ЕБС для юридических лиц, дать возможность использовать его на ИИС и добавить торговлю опционами, добавил он.
Открыть единый счет можно в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» после прохождения тестирования (для неквалифицированных инвесторов) или обладая статусом квалифицированного инвестора.
Единый счет есть и у других игроков рынка, в частности, у БКС и «Альфа-инвестиций», следует из информации на их сайтах. ПСБ объявлял о появлении ЕБС в 2023 г.