В Турции взломали крупную криптовалютную биржу BtcTurk
Крупнейшая криптовалютная биржа Турции BtcTurk подверглась хакерской атаке. По данным компании Cyvers, специализирующейся на кибербезопасности, предварительный ущерб составил около $48 млн, пишет Cointelegraph.
Биржа приостановила вывод средств, объяснив это «технической проблемой» с некоторыми кошельками. При этом операции с турецкой лирой – ввод, вывод и торговля – продолжаются.
Год назад BtcTurk уже сталкивалась с аналогичной атакой. Тогда с затронутых кошельков было выведено $54 млн.
Ситуация произошла на фоне резкого роста биткойна: 14 августа его курс впервые превысил $121 000, обновив майский рекорд в $111 000.