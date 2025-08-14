США ввели санкции против троих россиян, связанных с криптобиржей Garantex
США объявили о введении санкции против троих россиян и шести компаний, имеющих отношение к криптовалютной бирже Garantex. Об этом сообщило министерство финансов.
Минфин США отметил, что 14 августа его офис по контролю за иностранными активами (OFAC) повторно включил в санкционный список Garantex за связь с хакерами и киберпреступниками.
«OFAC также вводит санкции против преемника Garantex – биржи Grinex, а также предпринимает меры в отношении трех руководителей Garantex и шести связанных компаний в России и Киргизской Республике, поддерживавших участие биржи в злонамеренных кибероперациях», – объявило ведомство.
Санкции были введены, по данным минфина США, против Сергея Менделеева, сооснователя Garantex, Александра Миры Серды, совладельца и коммерческого директора, и Павла Каравацкого, совладельца и регионального директора.
Ограничения введены также против InDeFi Bank и Exved, которые соосновал и контролировал Менделеев, говорится в заявлении.
Кроме того, санкции распространяются на токен A7A5, компании A7, A71, A7 Agent и Old Vector за поддержку Garantex.
Ведомство напомнило, что OFAC впервые внесла Garantex в санкционный список 5 апреля 2022 г. за участие в финансовом секторе России, а сейчас биржа, ее преемник Grinex, руководители и партнерские компании подверглись дополнительным санкциям за содействие киберпреступности.
Новые меры 14 августа были приняты совместно с киберследственным отделом Секретной службы США и ФБР, говорится в заявлении.
6 марта 2025 г. Секретная служба США вместе с правоохранительными органами Германии и Финляндии изъяла веб-домен Garantex и заморозила более $26 млн в ее криптовалюте. 7 марта Министерство юстиции США обнародовало обвинительные акты против руководителей Garantex – гражданина России Александра Миры Серды и гражданина Литвы Алексея Бесчокова, последний был арестован в Индии.