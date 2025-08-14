Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

США ввели санкции против троих россиян, связанных с криптобиржей Garantex

Ведомости

США объявили о введении санкции против троих россиян и шести компаний, имеющих отношение к криптовалютной бирже Garantex. Об этом сообщило министерство финансов.

Минфин США отметил, что 14 августа его офис по контролю за иностранными активами (OFAC) повторно включил в санкционный список Garantex за связь с хакерами и киберпреступниками.

«OFAC также вводит санкции против преемника Garantex – биржи Grinex, а также предпринимает меры в отношении трех руководителей Garantex и шести связанных компаний в России и Киргизской Республике, поддерживавших участие биржи в злонамеренных кибероперациях», – объявило ведомство.

Санкции были введены, по данным минфина США, против Сергея Менделеева, сооснователя Garantex, Александра Миры Серды, совладельца и коммерческого директора, и Павла Каравацкого, совладельца и регионального директора.

Ограничения введены также против InDeFi Bank и Exved, которые соосновал и контролировал Менделеев, говорится в заявлении.

Кроме того, санкции распространяются на токен A7A5, компании A7, A71, A7 Agent и Old Vector за поддержку Garantex.

Ведомство напомнило, что OFAC впервые внесла Garantex в санкционный список 5 апреля 2022 г. за участие в финансовом секторе России, а сейчас биржа, ее преемник Grinex, руководители и партнерские компании подверглись дополнительным санкциям за содействие киберпреступности.

Новые меры 14 августа были приняты совместно с киберследственным отделом Секретной службы США и ФБР, говорится в заявлении.

6 марта 2025 г. Секретная служба США вместе с правоохранительными органами Германии и Финляндии изъяла веб-домен Garantex и заморозила более $26 млн в ее криптовалюте. 7 марта Министерство юстиции США обнародовало обвинительные акты против руководителей Garantex – гражданина России Александра Миры Серды и гражданина Литвы Алексея Бесчокова, последний был арестован в Индии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных