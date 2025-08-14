США ввели санкции против троих россиян, связанных с криптобиржей Garantex

6 марта 2025 г. Секретная служба США вместе с правоохранительными органами Германии и Финляндии изъяла веб-домен Garantex и заморозила более $26 млн в ее криптовалюте. 7 марта Министерство юстиции США обнародовало обвинительные акты против руководителей Garantex – гражданина России Александра Миры Серды и гражданина Литвы Алексея Бесчокова, последний был арестован в Индии.