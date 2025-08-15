Платежная платформа А7 продолжит работу после включения в санкционный список

А7 – платформа для трансграничных переводов, созданная банком ПСБ осенью 2024 г. Она поддерживает расчеты в любых валютах и позволяет проводить операции по всему миру. В июле 2025 г. система была включена в санкционный список ЕС в числе организаций, ассоциированных с молдавским предпринимателем Иланом Шором. 14 августа этого года А7 также внесли в список SDN американского минфина.