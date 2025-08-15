Платежная платформа А7 продолжит работу после включения в санкционный список
Платежная система А7 продолжает работу в штатном режиме после внесения в список SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Включение платежной системы и ее подразделений в санкционный список не оказывает влияния на деятельность компании, так как ее инфраструктура строилась с учетом с возможных ограничений. Пользователям доступны все транзакции без ограничений.
В компании напомнили, что А7 показала устойчивость после введенных санкций Евросоюза (ЕС). Система остается надежным партнером для российского бизнеса.
А7 – платформа для трансграничных переводов, созданная банком ПСБ осенью 2024 г. Она поддерживает расчеты в любых валютах и позволяет проводить операции по всему миру. В июле 2025 г. система была включена в санкционный список ЕС в числе организаций, ассоциированных с молдавским предпринимателем Иланом Шором. 14 августа этого года А7 также внесли в список SDN американского минфина.