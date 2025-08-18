Таиланд разрешит иностранным туристам конвертировать криптовалюту в баты

Агентство напомнило, что Таиланд стремится привлечь туристов из более широкого круга стран, поскольку число посетителей из Китая сократилось на 33% в первой половине года после сообщений о похищении китайского актера Ван Сина недалеко от границы с Мьянмой. В понедельник Главное агентство планирования Таиланда снизило прогноз по количеству иностранных туристов в 2025 г. с 37 млн до 33 млн. Туризм составляет около 12% ВВП страны. По состоянию на 10 августа в страну прибыло более 20,2 млн туристов, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает Bloomberg.