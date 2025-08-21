Газета
Главная / Финансы /

ЦБ утвердил девять критериев для проверок банками снятия наличных

Обязанность банков следить за операциями в банкоматах вводится с 1 сентября
Ведомости

Банк России определил девять признаков мошеннических действий при снятии наличных в банкоматах, которым должны следовать остальные кредитные организации при проверках, сообщила пресс-служба регулятора.

В критерии ЦБ вошло, например, нехарактерное для клиента банка поведение. Человек может пойти снимать деньги с карты в непривычное время суток, ввести непривычную для него сумму или посетить непривычный банкомат для этого. Кроме того, несвойственным ему может оказаться способ снятия наличных: не с карты, а по QR-коду, подчеркнули представители регулятора.

Подозрительным для банков также должна стать активизация сообщений в мессенджерах или с новых телефонных номеров, а также необычные телефонные звонки за период не менее шести часов. Кроме того, кредитные организации, по мнению Банка России, должны обратить внимание на операцию, если клиент пришел снимать деньги в течение суток после оформления кредита или увеличения лимита на выдачу наличных.

Банки также обязаны проследить за клиентом, если он перевел на свой счет более 200 000 руб. по СБП со своего счета в другом банке. Он также мог досрочно закрыть свой вклад примерно на ту же сумму. О мошеннических действиях говорит и, например, изменение телефонного номера для авторизации в интернет-банке, как и другие признаки, указанные в материалах Банка России.

В ЦБ напомнили, что обязанность банков следить за снятием наличных своими клиентами вводится с 1 сентября 2025 г. Если хотя бы один из признаков подойдет под операцию пользователя, организация сообщит об этом ему и введет временный лимит на снятие наличных на двое суток. За 24 часа клиент сможет получить не более 50 000 руб. или обратиться в отделение банка.

