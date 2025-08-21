Хакеры начали атаковать инфраструктуру «Сбера» на 40% чаще
Количество кибератак и сканирований против инфраструктуры «Сбера» увеличилось на 40% в первые шесть месяцев 2025 г., однако компании удалось отразить их все, рассказал ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Согласно результатам мониторинга периметра нашей сетевой инфраструктуры, в первом полугодии 2025 г. зафиксировано более 35 000 сканирований и сетевых атак. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 40%», – сказал Кузнецов.
Он отметил, что хакеры пытаются найти «уязвимости» в инфраструктуре компании. «Сбер», в свою очередь, выстроил «эшелонированную защиту» с помощью различных инструментов, основанных на работе искусственного интеллекта (ИИ), поэтому теперь способен отражать все атаки.
В августе «Ведомости» со ссылкой на исследование Positive Technologies писали, что во II квартале в России была зафиксирована 391 атака хакерских группировок и хактивистов, что на 41% больше, чем в I квартале (163 атаки). В T.Hunter также сообщали, что с началом 2025 г. активность таких преступников в РФ возросла примерно на 50%.