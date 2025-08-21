Хакеры начали атаковать инфраструктуру «Сбера» на 40% чаще

В августе «Ведомости» со ссылкой на исследование Positive Technologies писали, что во II квартале в России была зафиксирована 391 атака хакерских группировок и хактивистов, что на 41% больше, чем в I квартале (163 атаки). В T.Hunter также сообщали, что с началом 2025 г. активность таких преступников в РФ возросла примерно на 50%.