Дивиденды банка «Санкт-Петербург» могут составить 16,6 рубля на акцию
Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 30% чистой прибыли по МСФО. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 16,61 руб., говорится в сообщении финансовой организации.
Было рекомендовано также выплатить дивиденды в размере 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Общий размер промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. составит 7,4 млрд руб. Это окажет влияние около 0,7 п. п. на показатель достаточности основного капитала, отмечается в сообщении.
Окончательный размер дивидендов за 2025 г. акционеры определят на заседании по итогам года. Согласно сообщению, банк стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемая на выплату дивидендов по результатам отчетного года, варьировалась от 20 до 50% чистой прибыли по МСФО.
Лица, имеющие право голоса на ВОСА, будут определены 1 сентября. Дата, на которую определяются лица с правом на получение дивидендов, – 6 октября 2025 г. Общее собрание акционеров будет проведено 25 сентября.
Чистая прибыль банка составила 24,7 млрд руб., увеличившись на 1,4% год к году. Рентабельность капитала (ROE) в первом полугодии достигла 24%. Чистый процентный доход банка составил 39,4 млрд руб., что на 16,4% больше относительно результата за первое полугодие 2024 г. Чистая процентная маржа (NIM) в первом полугодии достигла 7,4% (7,2% за II квартал). Выручка финорганизации составила 50,8 млрд руб. (+13,9% к показателю первого полугодия прошлого года).