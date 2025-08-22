Дивиденды банка «Санкт-Петербург» могут составить 16,6 рубля на акцию

Окончательный размер дивидендов за 2025 г. акционеры определят на заседании по итогам года. Согласно сообщению, банк стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемая на выплату дивидендов по результатам отчетного года, варьировалась от 20 до 50% чистой прибыли по МСФО.