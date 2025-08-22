ЦБ выпустит посвященную ВЭФ серебряную монету
Банк России выпустит памятную серебряную трехрублевую монету «X Восточный экономический форум» (ВЭФ). С 25 августа она будет находиться в обращении, сообщила пресс-служба регулятора.
Монета сделана из серебра 925 пробы и имеет диаметр 39 мм. ЦБ выпустит ее в тираже 3000 единиц.
Лицевая сторона монеты представляет собой рельефное изображение герба РФ с надписями: «Российская Федерация», «Банк России».
На оборотной стороне монеты изображены рельефные вантовый мост, птицы и эмблемы. Подписаны эти детали, как «X Восточный экономический форум». На фоне выделено небо и волны.
ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главной его темой станет фраза: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Около 90 сессий состоится в рамках деловой программы форума.