HSBC может отказаться от обслуживания ряда клиентов из стран Ближнего Востока

Ведомости

Швейцарский банк HSBC заявил о намерении отказаться от обслуживания более 1000 клиентов из стран Ближнего Востока, такое решение принято в рамках стратегии банка по снижению своей зависимости от лиц, которых он считает высокорискованными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Планы банка по реорганизации, как пишет агентство, затронут состоятельных клиентов, многие из которых имеют активы в размере $100 млн и выше. В частности, услугами швейцарского подразделения HSBC больше не смогут пользоваться клиенты из Саудовской Аравии, Ливана, Катара и Египта. Отмечается, что некоторые клиенты уже начали получать уведомления, в течение следующих нескольких месяцев им направят письма с предложением рассмотреть возможность перевода в другие юрисдикции, сообщили источники.

«В октябре прошлого года HSBC объявил о планах реструктуризации группы для ускорения реализации стратегических планов. В рамках этой инициативы мы меняем стратегический фокус нашего швейцарского частного банка», – приводит Bloomberg отправленное по электронной почте заявление банка.

По данным агентства, изменения происходят на фоне внимания со стороны управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Finma). Там установили, что банк «не провел надлежащую комплексную проверку высокорискованных счетов, принадлежащих политически значимым лицам». В прошлом году, напоминает Bloomberg, Finma также предписала HSBC не вступать в новые деловые отношения с «политически значимыми лицами» или занимающими публичные должности людьми. В июле стало известно, что банк HSBC оказался в центре расследования по подозрению в отмывании денег, связанном с предполагаемым хищением бывшим главой Центрального банка Ливана. Подозрительные транзакции на сумму более $300 млн между Ливаном и Швейцарией были осуществлены в период с 2002 по 2015 г., сообщало Finma.

