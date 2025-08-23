HSBC может отказаться от обслуживания ряда клиентов из стран Ближнего Востока

По данным агентства, изменения происходят на фоне внимания со стороны управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Finma). Там установили, что банк «не провел надлежащую комплексную проверку высокорискованных счетов, принадлежащих политически значимым лицам». В прошлом году, напоминает Bloomberg, Finma также предписала HSBC не вступать в новые деловые отношения с «политически значимыми лицами» или занимающими публичные должности людьми. В июле стало известно, что банк HSBC оказался в центре расследования по подозрению в отмывании денег, связанном с предполагаемым хищением бывшим главой Центрального банка Ливана. Подозрительные транзакции на сумму более $300 млн между Ливаном и Швейцарией были осуществлены в период с 2002 по 2015 г., сообщало Finma.