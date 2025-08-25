Газета
Главная / Финансы /

Выдачи ипотечных кредитов на ИЖС снизились на 7% за год

Ведомости

В июле этого года банки выдали 3600 ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 24,4 млрд руб., следует из данных Frank RG. В количественном выражении это на 20% больше предыдущего месяца и на 7% меньше аналогичного периода 2024 г. В денежном – на 20% больше, чем в июне 2025 г. и на 61% меньше, чем в июле 2024 г.

Доля ИЖС в общем количестве ипотечных кредитов за месяц не изменилась и составила 4% (-1 п. п. год к году), в общем объеме – 7% (+1 п. п. месяц к месяцу и -10 п. п. год к году).

Средний размер выданных ипотечных кредитов на готовые дома и ИЖС увеличился до 5,3 млн руб. (+4% месяц к месяцу и -7% год к году). Средневзвешенная ставка в сегменте ИЖС за месяц сократилась на 2,8 п. п. до 22,1% (-2,8 п. п. месяц к месяцу и +2,1 п. п. год к году).

Постепенное увеличение спроса на загородную недвижимость во Frank RG связывают с сезонностью – май – сентябрь стабильно являются периодом высокого покупательского спроса на рынке. Также на увеличение спроса повлияло снижение средневзвешенной ставки.

