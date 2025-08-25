Выдачи ипотечных кредитов на ИЖС снизились на 7% за год

В июле этого года банки выдали 3600 ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 24,4 млрд руб., следует из данных Frank RG. В количественном выражении это на 20% больше предыдущего месяца и на 7% меньше аналогичного периода 2024 г. В денежном – на 20% больше, чем в июне 2025 г. и на 61% меньше, чем в июле 2024 г.