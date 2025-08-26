Банк России: июль показал рост ипотеки и корпоративных кредитов
В июле наблюдалось умеренное оживление на рынке ипотечного и корпоративного кредитования, следует из данных Банка России.
Задолженность граждан по ипотеке, включая ипотечный портфель и секьюритизированные кредиты, выросла на 0,7% после +0,6% в июне, что соответствует среднемесячному приросту за первое полугодие 2024 г. Объем выдач новых ипотечных кредитов увеличился на 15%.
Портфель потребительских кредитов продолжил сокращаться – на 0,5% после снижения на 0,8% в июне. Ставки по потребительским кредитам остаются высокими, однако постепенно снижаются.
Корпоративный сектор показал рост требований банков с учетом вложений в облигации на 1,1% (+0,9% месяцем ранее), при этом около трети прироста пришлось на застройщиков жилья. Средства граждан в банках увеличились на 1,3%, что сопоставимо с июнем (+1,5%), а средства юридических лиц выросли на 1,4% после падения на 0,2% в июне, частично благодаря авансированию платежей по госконтрактам.
Прибыль банковского сектора составила 397 млрд руб., практически на уровне июня (392 млрд руб. с учетом вычета дивидендов российских дочерних банков).
Ранее ЦБ РФ сообщал, что объем выдач ипотеки за июль увеличился на 15% до 356 млрд руб. Основной объем кредитов (85%) выдавался по госпрограммам. На «Семейную ипотеку» пришлось 256 млрд руб. (220 млрд руб. в июне). Выдачи рыночной ипотеки из-за высоких ставок (под 23,1% в июле) остаются низкими – 60 млрд руб.