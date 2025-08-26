Банк России: июль показал рост ипотеки и корпоративных кредитов

Корпоративный сектор показал рост требований банков с учетом вложений в облигации на 1,1% (+0,9% месяцем ранее), при этом около трети прироста пришлось на застройщиков жилья. Средства граждан в банках увеличились на 1,3%, что сопоставимо с июнем (+1,5%), а средства юридических лиц выросли на 1,4% после падения на 0,2% в июне, частично благодаря авансированию платежей по госконтрактам.