Костин рассказал о работе над возможностью платить в Китае картами «Мир»
По его словам, QR-коды являются в Китае расчетным инструментом номер один. Банковские карты в стране используют меньше.
«Сейчас резко возрастает поток туристов из Китая в Россию и из России в Китай, и у китайцев есть своя карта, и нужно тоже над этим работать, мы движемся к этому», – уточнил Костин (цитата по «Интерфаксу»).
2 сентября официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября страна введет безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Пробный режим будет действовать год. Соответствующее решение принято для содействия взаимным поездкам.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что введение безвизового режима для граждан России в КНР позволит дополнительно увеличить турпоток в страну на 30–40%.