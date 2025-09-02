ГПБ подписал меморандум о взаимопонимании с китайским рейтинговым агентством
Газпромбанк (ГПБ) подписал меморандум о взаимопонимании с китайским рейтинговым агентством China Chengxin Green Finance Technology (CCXGF), сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. CCXGF специализируется на присвоение ESG-рейтингов и верификации проектов устойчивого развития. CCXGF – «дочка» первого и крупнейшего рейтингового агентства в Китае – CCXI.
Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие стратегического сотрудничества в сфере устойчивого развития и зеленого финансирования, говорит представитель ГПБ. Документ определяет приоритетные направления взаимодействия, включая консультационную поддержку клиентов по внедрению лучших практик устойчивого развития и выходу на рынок устойчивого финансирования Китая, разработку инновационных финансовых инструментов для проектов устойчивого развития, обмен международным опытом в сфере ESG и создание платформы для совместных исследований и генерации идей, перечисляет собеседник.
«Мы нацелены на развитие широкого и взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь это позволит нам обеспечить доступ нашим клиентам к международной инфраструктуре рынка устойчивого развития, включая сертификацию, верификацию финансовых инструментов и ESG-рейтинги», – передал через представителя зампред правления ГПБ Александр Соболь.
CCXGF видит значительный потенциал в объединении усилий с ГПБ и использовании уникальных преимуществ каждой из сторон для продвижения ответственных практик и климатически устойчивых бизнес-моделей, передал президент CCXGF Дунян Сюэ.
В 2023 г. российское агентство «Эксперт РА» подписало с CCX Green Finance меморандум о сотрудничестве в области устойчивого развития. Аналогичный документ с CCXI «Эксперт РА» подписало еще в 2018 г.
В мае этого года CCXI присвоило России первый после начала СВО на Украине иностранный суверенный кредитный рейтинг – BBB+g со «стабильным» прогнозом. Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта.