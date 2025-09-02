ГПБ подписал меморандум о взаимопонимании с китайским рейтинговым агентством

Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие стратегического сотрудничества в сфере устойчивого развития и зеленого финансирования, говорит представитель ГПБ. Документ определяет приоритетные направления взаимодействия, включая консультационную поддержку клиентов по внедрению лучших практик устойчивого развития и выходу на рынок устойчивого финансирования Китая, разработку инновационных финансовых инструментов для проектов устойчивого развития, обмен международным опытом в сфере ESG и создание платформы для совместных исследований и генерации идей, перечисляет собеседник.