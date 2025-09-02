Единый центр учета и перевода ставок объявил о ребрендинге
Единый ЦУПИС, который учитывает переводы ставок букмекерских контор и тотализаторов, проводит ребрендинг, рассказал «Ведомостям» его представитель. Первые изменения затронут визуализацию на сайте и в личных кабинетах пользователей, также обновится логотип приложения. К началу 2026 г. полностью поменяются логотипы, фирменные цвета, шрифты и оформления сервисов, поделился собеседник.
С момента назначения единым центром учета переводов ставок в 2021 г. ЦУПИС создал цифровую экосистему, куда входят различные продукты – «Кошелек ЦУПИС», цифровая карта, сервис «Ответственная игра» и проч. Старые логотипы уже не учитывают рост числа сервисов, также не было единой визуальной логики для новых брендов, говорит представитель ЦУПИСа. Не отражал старый логотип и работу проекта на стыке таких сфер, как ставки на спорт и финтех, добавляет он.
При создании нового визуального стиля учитывались все эти факторы, поэтому вместо уголков, обрамляющих надпись, появился новый знак в виде буквы «Е», рассказывает представитель ЦУПИСа. «Процесс ребрендинга мы назвали переходом от рамок к кругу, который символизирует доверие, прозрачность, единство и спорт», – говорит он. Для различных сервисов выбрана система бренд-дома, когда все продукты или услуги выходят под единым корпоративным брендом, а его имидж служит главной связующей нитью для всей продукции, рассказал собеседник.
Единый ЦУПИС – проект небанковской кредитной организации «Мобильная карта» по созданию первого в России центра учета переводов интерактивных ставок на спорт для финансовой прозрачности между букмекерами, игроками и регулятором. Все легальные букмекеры и тотализаторы подключены к нему. Проект обслуживает 19 млн идентифицированных пользователей и 25 млн кошельков клиентов отечественных букмекерских контор и национальной лотереи по всей России, а также ежедневно обрабатывает порядка 2,5 млн платежей. Помимо этого, единый ЦУПИС удерживает и перечисляет на поддержку отечественного спорта целевые отчисления – за четыре года на эти цели перечислено порядка 75 млрд руб.