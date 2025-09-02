Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Единый центр учета и перевода ставок объявил о ребрендинге

Ведомости

Единый ЦУПИС, который учитывает переводы ставок букмекерских контор и тотализаторов, проводит ребрендинг, рассказал «Ведомостям» его представитель. Первые изменения затронут визуализацию на сайте и в личных кабинетах пользователей, также обновится логотип приложения. К началу 2026 г. полностью поменяются логотипы, фирменные цвета, шрифты и оформления сервисов, поделился собеседник.

Ведомости
ЦУПИС

С момента назначения единым центром учета переводов ставок в 2021 г. ЦУПИС создал цифровую экосистему, куда входят различные продукты – «Кошелек ЦУПИС», цифровая карта, сервис «Ответственная игра» и проч. Старые логотипы уже не учитывают рост числа сервисов, также не было единой визуальной логики для новых брендов, говорит представитель ЦУПИСа. Не отражал старый логотип и работу проекта на стыке таких сфер, как ставки на спорт и финтех, добавляет он.

При создании нового визуального стиля учитывались все эти факторы, поэтому вместо уголков, обрамляющих надпись, появился новый знак в виде буквы «Е», рассказывает представитель ЦУПИСа. «Процесс ребрендинга мы назвали переходом от рамок к кругу, который символизирует доверие, прозрачность, единство и спорт», – говорит он. Для различных сервисов выбрана система бренд-дома, когда все продукты или услуги выходят под единым корпоративным брендом, а его имидж служит главной связующей нитью для всей продукции, рассказал собеседник.

Единый ЦУПИС – проект небанковской кредитной организации «Мобильная карта» по созданию первого в России центра учета переводов интерактивных ставок на спорт для финансовой прозрачности между букмекерами, игроками и регулятором. Все легальные букмекеры и тотализаторы подключены к нему. Проект обслуживает 19 млн идентифицированных пользователей и 25 млн кошельков клиентов отечественных букмекерских контор и национальной лотереи по всей России, а также ежедневно обрабатывает порядка 2,5 млн платежей. Помимо этого, единый ЦУПИС удерживает и перечисляет на поддержку отечественного спорта целевые отчисления – за четыре года на эти цели перечислено порядка 75 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных