Единый центр учета и перевода ставок объявил о ребрендинге

Единый ЦУПИС – проект небанковской кредитной организации «Мобильная карта» по созданию первого в России центра учета переводов интерактивных ставок на спорт для финансовой прозрачности между букмекерами, игроками и регулятором. Все легальные букмекеры и тотализаторы подключены к нему. Проект обслуживает 19 млн идентифицированных пользователей и 25 млн кошельков клиентов отечественных букмекерских контор и национальной лотереи по всей России, а также ежедневно обрабатывает порядка 2,5 млн платежей. Помимо этого, единый ЦУПИС удерживает и перечисляет на поддержку отечественного спорта целевые отчисления – за четыре года на эти цели перечислено порядка 75 млрд руб.