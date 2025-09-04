В ВТБ в 1,5 раз выросло число клиентов со вкладом и инвестсчетом одновременно

По данным Мосбиржи, в июле физлица вложили в ценные бумаги 232,4 млрд руб. — почти вдвое больше, чем в июле прошлого года. Большая часть вложений (206,8 млрд руб.) пришлась на облигации, увеличившись в 3,2 раза год к году. Доля акций в портфеле розничных инвесторов сократилась до 28% во II квартале 2025 г. с 30% годом ранее – минимума с конца 2022 г., говорится в последнем обзоре ЦБ.