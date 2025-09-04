В ВТБ в 1,5 раз выросло число клиентов со вкладом и инвестсчетом одновременно
По данным ВТБ, клиенты с таким портфелем составляют 16% от всех вкладчиков банка и держат 38% рублевых депозитов. На 1 августа граждане держали в ВТБ почти 17,8 трлн руб.
Инвестиционные продукты традиционно пользуются спросом у состоятельных клиентов, отметил Брейтенбихер: часть средств с закрывающихся вкладов они переводят на брокерские счета и направляют в ценные бумаги и другие активы. По данным ВТБ, в июне объем таких перетоков у состоятельного сегмента составил более 21 млрд руб., в июле – около 17 млрд.
Депозиты остаются инструментом с предсказуемой доходностью, а их сочетание с инвестиционными продуктами может использоваться для сохранения и приумножения капитала, отметил Брейтенбихер.
На фоне снижения ставок по депозитам и нестабильной ситуации на рынке акций ВТБ фиксирует рост интереса инвесторов к облигациям и долгосрочным инвестиционным стратегиям, сообщил член правления банка. С декабря прошлого года к середине августа максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках опустилась с рекордных 22,28 до 15,85%, свидетельствуют данные ЦБ. За это время ключевая ставка снизилась с 21 до 18%.
По данным Мосбиржи, в июле физлица вложили в ценные бумаги 232,4 млрд руб. — почти вдвое больше, чем в июле прошлого года. Большая часть вложений (206,8 млрд руб.) пришлась на облигации, увеличившись в 3,2 раза год к году. Доля акций в портфеле розничных инвесторов сократилась до 28% во II квартале 2025 г. с 30% годом ранее – минимума с конца 2022 г., говорится в последнем обзоре ЦБ.