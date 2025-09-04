Газета
ЦБ повысил курс доллара до 81,29 рубля на 5 сентября

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 81,2977 руб. на 5 сентября. Это следует из данных на сайте ЦБ.

Курс евро на указанную дату составит 94,7754 руб., а курс юаня – 11,3536 руб.

По данным на 4 сентября курс доллара равен 80,8488 руб., курс евро – 94,2539 руб., а курс юаня – 11,2981 руб.

С конца 2024 г. Центробанк устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Этот подход дает возможность повысить репрезентативность показателей.

