Греф: рынок ипотеки «сильно болеет» и может стабилизироваться через год

Глава «Сбера» отметил, что, по его мнению, поддержка ипотеки в период пандемии Covid-19 и в 2022 г. была довольно рациональным решением правительства России. Он предположил, что последствия были бы тяжелыми в отсутствие таких мер. Однако затем в стране «чуть-чуть перегрели ипотеку», добавил Греф, подчеркнув, что с этим мнением согласны и многие эксперты.