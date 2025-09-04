Греф: рынок ипотеки «сильно болеет» и может стабилизироваться через год
Рынок ипотечного кредитования может стабилизироваться через год, а сейчас он «сильно болеет» и на россиянах это отражается недоступностью ипотеки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1».
«Пока рынок зависит от льготной ипотеки. По мере того как ставки будут падать, я думаю, 12% минус, мы увидим стабилизацию ситуации уже. Ну, и еще год нам придется пожить в этой истории», – сказал Греф.
Глава «Сбера» отметил, что, по его мнению, поддержка ипотеки в период пандемии Covid-19 и в 2022 г. была довольно рациональным решением правительства России. Он предположил, что последствия были бы тяжелыми в отсутствие таких мер. Однако затем в стране «чуть-чуть перегрели ипотеку», добавил Греф, подчеркнув, что с этим мнением согласны и многие эксперты.
Торможение механизма льготной ипотеки произошло слишком резко, считает глава Сбербанка. За это девелоперы заплатили «отсутствием возможности запланированных продаж».
Греф также заметил «переукрепление» рубля, что означает дальнейшее ослабление его курса до 85–90 руб. за доллар к концу 2025 г. При этом он отметил, что прогнозировать точно в этой ситуации сложно, так как история многофакторная. Глава Сбербанка подчеркнул, что влияние на курс в ближайшие годы окажут объем импорта и потребительская активность людей.