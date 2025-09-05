Президент поручил расширить ипотеку в ДФО на всех работников образования

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Ее основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие также расширили на Арктическую зону.