Президент поручил расширить ипотеку в ДФО на всех работников образования
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) дал поручение распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Глава государства попросил правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу.
«Это деньги, которые даже в сегодняшних условиях вполне подъемные», – подчеркнул Путин.
Президент также поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Ее основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие также расширили на Арктическую зону.