«Сбер» нашел способ, как российским туристам совершать безналичные платежи в Индии
Мобильное приложение доступно для IOS и Android. Для регистрации в нем понадобится паспорт и действующая индийская виза. Для активации электронного кошелька в Индии нужно встретиться с агентом партнера, назначить встречу можно через приложение. Услуга доступна во всех крупных городах страны. После активации кошелек можно пополнить через «Сбербанк онлайн». Другие операции доступны с помощью QR-кода.
16 июля посол РФ в Индии Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва предложила Нью-Дели заключить межправительственное соглашение о безвизовом туризме для туристических групп. Дипломат отметил потенциал туризма между странами и указал, что такая договоренность будет способствовать росту туристического потока в обе стороны.