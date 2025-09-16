Газета
«Сбер» нашел способ, как российским туристам совершать безналичные платежи в Индии

Ведомости

Сбербанк стал партнером индийского приложения Cheq, которое даст возможность туристам из России совершать безналичные платежи в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

Мобильное приложение доступно для IOS и Android. Для регистрации в нем понадобится паспорт и действующая индийская виза. Для активации электронного кошелька в Индии нужно встретиться с агентом партнера, назначить встречу можно через приложение. Услуга доступна во всех крупных городах страны. После активации кошелек можно пополнить через «Сбербанк онлайн». Другие операции доступны с помощью QR-кода.

16 июля посол РФ в Индии Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва предложила Нью-Дели заключить межправительственное соглашение о безвизовом туризме для туристических групп. Дипломат отметил потенциал туризма между странами и указал, что такая договоренность будет способствовать росту туристического потока в обе стороны.

