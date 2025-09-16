«Сбер» нашел способ, как российским туристам совершать безналичные платежи в Индии

Мобильное приложение доступно для IOS и Android. Для регистрации в нем понадобится паспорт и действующая индийская виза. Для активации электронного кошелька в Индии нужно встретиться с агентом партнера, назначить встречу можно через приложение. Услуга доступна во всех крупных городах страны. После активации кошелек можно пополнить через «Сбербанк онлайн». Другие операции доступны с помощью QR-кода.