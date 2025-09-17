ФРС США снизила базовую процентную ставку до 4-4,25%
Федеральная резервная система США приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта. Новый целевой диапазон ставки по федеральным фондам установлен на уровне 4–4,25% годовых.
Решение было принято единогласно членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), за исключением Стивена Мирана, который выступил за более значительное снижение ставки на 0,5 процентного пункта.
В официальном заявлении регулятора отмечается, что решение о снижении ставки было принято с учетом изменения баланса рисков и в поддержку целей ФРС. Комитет указал на признаки ослабления рынка труда, при этом отметив, что уровень безработицы, хотя и вырос, остается низким.
ФРС также признала, что инфляция остается на повышенном уровне. Регулятор обновил свои экономические прогнозы, ожидая еще два снижения ставки на 0,25 процентного пункта до конца текущего года. Ранее прогнозировалось только одно снижение.
После объявления решения финансовые рынки продемонстрировали резкую реакцию: доходность казначейских облигаций США выросла, курс доллара продолжил снижение. Индекс S&P 500 после первоначального роста вернулся к отрицательной динамике, отмечает Bloomberg.