ЦБ усилит контроль за обходом регулирования по противодействию санкциям
Центральный банк России усилит контроль за профучастниками, обходящими регулирование по противодействию иностранным санкциям. Об этом сообщается на сайте регулятора.
С января по сентябрь 2025 г. Банк России обнаружил несколько нарушений требований указов президента РФ Владимира Путина, которые определяют условия совершения сделок с нерезидентами и направлены на поддержание финансовой стабильности. В отношении пяти финансовых организаций приняты решения о взыскании штрафов в суммарном размере более 20 млн руб. У трех депозитариев регулятор аннулировал лицензии.
ЦБ продолжит пристально следить за соблюдением профучастниками требований антисанкционного регулирования. Информация о выявленных нарушениях и примененных санкциях будет публиковаться на сайте регулятора.
В августе 2023 г. юрист Елена Рязанова сообщила, что Центробанк провел встречу с профучастниками, на которой затронул вопросы соблюдения участниками рынка требований указов президента. Тогда регулятор по итогам проверок выявил, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезов из заблокированных активов в обход установленного порядка с помощью специальных схемы и цепочек сделок. В ЦБ предупредили, что, если эта практика не прекратится, будут применены жесткие санкции вплоть до отзыва лицензии.