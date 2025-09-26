Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ усилит контроль за обходом регулирования по противодействию санкциям

Ведомости

Центральный банк России усилит контроль за профучастниками, обходящими регулирование по противодействию иностранным санкциям. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С января по сентябрь 2025 г. Банк России обнаружил несколько нарушений требований указов президента РФ Владимира Путина, которые определяют условия совершения сделок с нерезидентами и направлены на поддержание финансовой стабильности. В отношении пяти финансовых организаций приняты решения о взыскании штрафов в суммарном размере более 20 млн руб. У трех депозитариев регулятор аннулировал лицензии.

ЦБ продолжит пристально следить за соблюдением профучастниками требований антисанкционного регулирования. Информация о выявленных нарушениях и примененных санкциях будет публиковаться на сайте регулятора.

В августе 2023 г. юрист Елена Рязанова сообщила, что Центробанк провел встречу с профучастниками, на которой затронул вопросы соблюдения участниками рынка требований указов президента. Тогда регулятор по итогам проверок выявил, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезов из заблокированных активов в обход установленного порядка с помощью специальных схемы и цепочек сделок. В ЦБ предупредили, что, если эта практика не прекратится, будут применены жесткие санкции вплоть до отзыва лицензии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь