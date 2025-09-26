ЦБ усилит контроль за обходом регулирования по противодействию санкциям

В августе 2023 г. юрист Елена Рязанова сообщила, что Центробанк провел встречу с профучастниками, на которой затронул вопросы соблюдения участниками рынка требований указов президента. Тогда регулятор по итогам проверок выявил, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезов из заблокированных активов в обход установленного порядка с помощью специальных схемы и цепочек сделок. В ЦБ предупредили, что, если эта практика не прекратится, будут применены жесткие санкции вплоть до отзыва лицензии.