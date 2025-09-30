Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Visa протестирует стейблкойны в международных платежах

Ведомости

Платежная система Visa начала тестирование нового способа проведения международных платежей с использованием стейблкойнов. Компания позволит бизнесу применять эти цифровые токены вместо предварительного размещения денежных средств на локальных счетах, пишет Reuters.

Как отметил глава продуктового подразделения Visa Марк Нельсен, принятие в США закона о стейблкойнах придало технологии легитимность в глазах крупных институциональных игроков. Пилотная программа, разрабатываемая с партнерами, позволит банкам и финансовым организациям использовать стейблкойны для ускорения трансграничных операций и оптимизации денежных потоков.

Эксперты отмечают, что стейблкойны постепенно превращаются из инструмента криптоиндустрии в финансовую инфраструктуру. В Visa подчеркивают, что технология будет интегрирована в существующие платежные системы, а не создавать им конкуренцию.

Стейблкойны – это разновидность криптовалют. В отличие от обычной криптовалюты курс стейблкойнов привязан к стоимости базового актива, например доллара или юаня, биткойна, фьючерса на нефть или акций публичных компаний. Такая привязка делает курс стейблкойнов более устойчивым к рыночным потрясениям и новостям. Кроме того, стейблкойны в отличие от других криптовалют нельзя считать децентрализованным инструментом. Их всегда выпускает конкретная организация, гарантируя обеспечение реальными активами. Это повышает ликвидность такой криптовалюты среди инвесторов.