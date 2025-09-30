Visa протестирует стейблкойны в международных платежах

Стейблкойны – это разновидность криптовалют. В отличие от обычной криптовалюты курс стейблкойнов привязан к стоимости базового актива, например доллара или юаня, биткойна, фьючерса на нефть или акций публичных компаний. Такая привязка делает курс стейблкойнов более устойчивым к рыночным потрясениям и новостям. Кроме того, стейблкойны в отличие от других криптовалют нельзя считать децентрализованным инструментом. Их всегда выпускает конкретная организация, гарантируя обеспечение реальными активами. Это повышает ликвидность такой криптовалюты среди инвесторов.