Visa протестирует стейблкойны в международных платежах
Платежная система Visa начала тестирование нового способа проведения международных платежей с использованием стейблкойнов. Компания позволит бизнесу применять эти цифровые токены вместо предварительного размещения денежных средств на локальных счетах, пишет Reuters.
Как отметил глава продуктового подразделения Visa Марк Нельсен, принятие в США закона о стейблкойнах придало технологии легитимность в глазах крупных институциональных игроков. Пилотная программа, разрабатываемая с партнерами, позволит банкам и финансовым организациям использовать стейблкойны для ускорения трансграничных операций и оптимизации денежных потоков.
Эксперты отмечают, что стейблкойны постепенно превращаются из инструмента криптоиндустрии в финансовую инфраструктуру. В Visa подчеркивают, что технология будет интегрирована в существующие платежные системы, а не создавать им конкуренцию.
Стейблкойны – это разновидность криптовалют. В отличие от обычной криптовалюты курс стейблкойнов привязан к стоимости базового актива, например доллара или юаня, биткойна, фьючерса на нефть или акций публичных компаний. Такая привязка делает курс стейблкойнов более устойчивым к рыночным потрясениям и новостям. Кроме того, стейблкойны в отличие от других криптовалют нельзя считать децентрализованным инструментом. Их всегда выпускает конкретная организация, гарантируя обеспечение реальными активами. Это повышает ликвидность такой криптовалюты среди инвесторов.