Россельхозбанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку
Россельхозбанк (РСХБ) возобновил прием заявок на сельскую ипотеку после года перерыва. Получение льготного кредита под 3% на строительство и покупку дома или квартиры в сельской местности доступно на обновленных условиях программы, сообщает «РБК Недвижимость».
На сайте кредитной организации говорится, что оформить льготную ставку могут работники агропромышленного комплекса, социальной сферы и органов местного самоуправления, а также индивидуальные предприниматели, связанные с сельским хозяйством, участники спецоперации и их супруги.
Получить ипотеку можно на покупку жилого дома, земельного участка и строительство на нем жилого дома, строительство дома на арендуемом земельном участке и приобретение квартиры в новостройке или строящейся в доме до пяти этажей, расположенном в опорном населенном пункте. Заявки во всех российских регионах принимаются на сумму до 6 млн руб. Максимальный срок составляет 25 лет.
Программа сельской ипотеки действует в России с 2020 г. и является бессрочной. Ее курирует Минсельхоз, а основным участником является Россельхозбанк. Ссуды выдаются для покупки недвижимости в небольших населенных пунктах под 3% годовых. С 2023 г. правительство улучшило условия программы и увеличило максимальную сумму кредита до 6 млн руб.
30 января «РБК Недвижимость» писало со ссылкой на крупных ипотечных брокеров, Ассоциацию деревянного домостроения (АДД) и Федерацию ИЖС, что банки не принимают заявки на программу сельской ипотеки с сентября 2024 г. Тогда приостановку приема заявок подтвердили и в Россельхозбанке.