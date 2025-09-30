Россельхозбанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку

Получить ипотеку можно на покупку жилого дома, земельного участка и строительство на нем жилого дома, строительство дома на арендуемом земельном участке и приобретение квартиры в новостройке или строящейся в доме до пяти этажей, расположенном в опорном населенном пункте. Заявки во всех российских регионах принимаются на сумму до 6 млн руб. Максимальный срок составляет 25 лет.