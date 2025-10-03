Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Инвестдиректор и трейдер возглавили рейтинг зарплат в сфере финансов

Ведомости

Инвестиционные директора стали лидерами по уровню доходов среди специалистов финансовой сферы в Москве (за исключением топ-менеджмента). Их медианная зарплата составила 570 833 руб., максимальная – 1,8 млн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование соцсети Perforum.

На втором месте оказались специалисты инвестиционного банкинга со средней медианной зарплатой 545 833 руб., а на третьем – трейдеры (537 500 руб.). По данным опроса, максимальные доходы в инвестбанкинге достигают 1,1 млн руб., у трейдеров – 1,5 млн руб., минимальный уровень в обеих профессиях может составлять около 100 000 руб.

Самые высокие зарплаты ключевым сотрудникам платят хедж-фонды: медианный доход после вычета налогов – 500 000 руб. Далее идут пенсионные фонды и управляющие компании (325 000 руб.), а также family office, крупнейшие банки и рейтинговые агентства (300 000 руб.).

Разница в доходах объясняется спецификой бизнеса и степенью влияния сотрудников на финансовый результат компании, отмечают эксперты.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её