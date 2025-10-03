Инвестдиректор и трейдер возглавили рейтинг зарплат в сфере финансов
Инвестиционные директора стали лидерами по уровню доходов среди специалистов финансовой сферы в Москве (за исключением топ-менеджмента). Их медианная зарплата составила 570 833 руб., максимальная – 1,8 млн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование соцсети Perforum.
На втором месте оказались специалисты инвестиционного банкинга со средней медианной зарплатой 545 833 руб., а на третьем – трейдеры (537 500 руб.). По данным опроса, максимальные доходы в инвестбанкинге достигают 1,1 млн руб., у трейдеров – 1,5 млн руб., минимальный уровень в обеих профессиях может составлять около 100 000 руб.
Самые высокие зарплаты ключевым сотрудникам платят хедж-фонды: медианный доход после вычета налогов – 500 000 руб. Далее идут пенсионные фонды и управляющие компании (325 000 руб.), а также family office, крупнейшие банки и рейтинговые агентства (300 000 руб.).
Разница в доходах объясняется спецификой бизнеса и степенью влияния сотрудников на финансовый результат компании, отмечают эксперты.