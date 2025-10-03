Инвестдиректор и трейдер возглавили рейтинг зарплат в сфере финансов

На втором месте оказались специалисты инвестиционного банкинга со средней медианной зарплатой 545 833 руб., а на третьем – трейдеры (537 500 руб.). По данным опроса, максимальные доходы в инвестбанкинге достигают 1,1 млн руб., у трейдеров – 1,5 млн руб., минимальный уровень в обеих профессиях может составлять около 100 000 руб.