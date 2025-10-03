Газета
Приложение Газпромбанка появилось в AppStore

Ведомости

Новое мобильное приложение Газпромбанка для устройств на платформе iOS под названием CashHunter доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщается на сайте банка.

В приложении появились функция мгновенной оплаты, автопополнение карты по балансу из другого банка, возможность пополнения аккаунта Apple, оплаты транспортных карт и др.

27 августа Газпромбанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Чистая прибыль банка сократилась на 40,3% и достигла 72,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чистые комиссионные доходы составили 36,5 млрд руб. и равны значению за такой же период прошлого года.

Чистая процентная маржа достигла 2,7%, что на 0,7 п. п. меньше показателей за 2024 г. Количество средств на счетах клиентов снизилось с 13,42 млрд руб. в прошлом году до 13,27 млрд руб.

