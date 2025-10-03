Приложение Газпромбанка появилось в AppStore

27 августа Газпромбанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Чистая прибыль банка сократилась на 40,3% и достигла 72,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чистые комиссионные доходы составили 36,5 млрд руб. и равны значению за такой же период прошлого года.